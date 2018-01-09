Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı. Endeks 1.281 puanlık azalışla 115 bin 22 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
09.01.2018 - 18:23 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamlandı.
Etiketler : borsa istanbul,borsa,ekonomi,bist,
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