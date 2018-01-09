Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı. Endeks 1.281 puanlık azalışla 115 bin 22 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti.