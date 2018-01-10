Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilik Hesaplama (Ne zaman emekli olabilirim?) ile ilgili sıkça sorulan sorulara yazarımız İsa Karakaş detaylı cevaplar vermektedir.



Hem kocadan hem anneden emekli maaşı

"İsa Bey, eşim SSK sigortalısı olarak çalışırken geçirdiği hastalık sonucu ölmüştü. Üç yıldır eşimden dolayı maaş alıyorum. Emekli Sandığı'ndan emekli olan öğretmen annem 02 Ocak 2018 günü öldü. Annemden de emekli maaşı alabilir miyim?" Şule Kaya/Sakarya

Sayın Kaya, SSK’dan dul aylığı alanlar, Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alabilirler. Sizin de SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurmanız hâlinde annenizden de size yetim maaşı bağlanacaktır. Hemen hatırlatalım evlenirseniz maaşlarınız kesilir.

Kadroya geçebilir miyiz?

"İsa Bey 2005 yılı sonu ile 2011 yılı sonu taşeron firmada çalıştım. 2014 yılında 22 kişiyi işten attılar. Hep beraber mahkemeye verdik. Dava hâlâ devam ediyor. Taşeronların kadro alması ile benim de yararlanma şansım var mı?" Metin Özgan

Sayın Özgan, mevcut düzenlemede kadroya geçmek için 04/12/2017 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekmektedir. Sizin sözleşmeniz bu tarihten çok önce sonlandırıldığından KHK kadrosundan faydalanamazsınız. Ancak mahkeme muvazaa kararı verirse mahkeme kararı ile kadro almanız ihtimal dâhilindedir.

Ne zaman emekli olurum?

Sayın İbrahim Üner, vermiş olduğunuz bilgilere göre sigortalılık süreniz ve priminiz emeklilik için yeterli bulunmaktadır. Ancak yaşınızın dolacağı 23.09.2021 tarihinde Bağ-Kur’dan emekli olabileceksiniz.

***

Sayın Erkan Taner, giriş tarihiniz 02.04.2000 olduğundan ancak 7000 gün sigorta primi ve 60 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. 2002-2003 tarihleri arasında yapmış olduğunuz askerliği borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya düşürmeyecektir.



İSA KARAKAŞ'IN YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ