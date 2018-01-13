Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da barajlardaki doluluk oranı hakkında bilgi verdi. Eroğlu “2017 kışı son 44 yılın en kurak kışı. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah’a şükür 505 baraj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun. Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var. 2017’de hiç hissettirmediğimiz gibi 2018’de de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Çiftçilerimizin az suyla sulama yapması için çok hızlı şekilde damlama ve yağmurlama sistemini hayata geçireceğiz. Yaptığımız tahminlere göre önümüzdeki hafta sonuna kadar yağış bekliyoruz. İyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız” diye konuştu.