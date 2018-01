Türkiye Gazetesi

Son dönemde Türkiye’nin en çok konuştuğu başlıklardan olan kırmızı et meselesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konunun en büyük muhatabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı... İthalattan fiyatlara kadar önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, AA Editör Masası’nda şunları anlattı: Et ithalatını piyasadaki fiyatları regüle etmek ve vatandaşların uygun fiyatla et tüketimini sağlamak amacıyla yaptık. İki zincir mağazaya aylık 5 bin ton civarında karkas et satışı gerçekleştirdik. Bu da piyasa ihtiyacının yüzde 5’ine tekabül etti. Esas amaç dar gelirli insanları proteinle buluşturabilmek. Ama fiyatları regüle ettiğimiz de kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş oldu. Gittiğimiz her yerde şunu söylüyorlar, ‘Allah razı olsun, mutfağımız şenlendi.’ Öğrenci arkadaşlarımız teşekkür ediyor. Kasap arkadaşlarımız da şunu diyorlar, ‘Fiyatlarımızda biraz düşüş oldu ama sürümde artış oldu, daha fazla kazanıyoruz. Bu bağlamda bizim bir problemimiz yok.’ Bir de bazı kesimleri kasıtlı olarak ayaklandırmak isteyen bir grup var. Onları da iyi görüyorum. Eskiden, 10 lira kazanırken, şimdi bu, 5 liraya düştü. Bu bağlamda bazı sıkıntılar olabilir. Türkiye’de geçen sene 1 milyon 250 bin ton et tüketildi. Bu rakam 2018’de 1 milyon 350 bin ton olacak. Bu sene besilik hayvan getirmekten vazgeçebiliriz, kasaplık hayvan getirebiliriz. Özellikle düve konusunda ithalatımızı artıracağız, danayı çoğaltacağız. Buzağı ölüm oranlarını düşüreceğiz. Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum, ihraç eden ülkelerden birisi hâline geleceğiz.

Yayla yasağı yaza bitiyor

Bakan Fakıbaba, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan yaylalara çıkma yasağıyla ilgili olarak “Ankara’da nasıl güven içindeysek, İstanbul’da insanlar nasıl güvendeyse, Şırnak, Ağrı, Muş, Hakkâri, Iğdır ve Ardahan’da da öyle. Devletimiz bunu sağladı. Halkın güvenlik meselesinin ortadan kalkması neticesinde, bu yasak bu yaz kaldırılmış olacak” diye konuştu.

Personel alacağız

Bakanlığın en önemli personelinin veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, teknisyenler, gıda mühendisleri ve su ürünleri mühendisleri olduğunu belirten Bakan Fakıbaba “2018 yılı için belirli sayılar üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz ama ne kadar personel alınabilir, o, hükûmetimizin vereceği bir karardır. Benim elimde listem var, hazır. 2018’de hayırlı bir müjde veririz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2 milyon ton tohum satacağız

Bakan Fakıbaba, Türkiye’nin tohumları yurt dışından aldığı yönünde yanlış bir algı bulunduğuna dikkati çekerek, “İçeride 1 milyon tonluk tohum üretimini, 2023’e kadar 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin 59 ülkeden 200 milyon dolarlık tohum aldığını hatırlatan Fakıbaba, şunları söyledi: 76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. İnşallah 2023’te hiç tohum ihtiyacı olmayan ve tohum ihraç eden ülke hâline geleceğiz. Türkiye şu anda, İsrail’den domates tohumu alıp, aynı zamanda domates tohumu ihraç ediyor. Aradaki sayı İsrail’in lehine. Bu demek değildir ki, böyle devam edecek. Biz İsrail’e domates ihraç eden bir ülkeyiz, aradaki farkı kapatacağız. 2023 yılında hedefimiz, 1 milyon tonluk tohum üretimini 2 milyon tona çıkarmak ve bunun da katkısıyla aradaki farkı hızlı şekilde kapatmak.