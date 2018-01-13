Samsunlu balıkçılar “Havalar ve deniz soğudu. Hamsi ve onu takip eden balıklar, Ukrayna ve Rusya tarafından bizim kıyılarımıza geldi. Balıklar bollaştı. Birkaç gün önce kilosunu 20 liradan sattığımız hamsiyi, bugün 10 liradan satıyoruz. Bundan sonra da hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Barbun, mezgit ve istavritte ise beklediğimiz bolluğa şu ana kadar ulaşamadık. Havalar böyle giderse, hamsinin kilosunu 5 liradan satarız diye düşünüyorum. Vatandaşlar da hamsinin bol olmasından memnun” diye konuştu.
Hava soğudu hamsi döndü, fiyatı düştü!
13.01.2018 - 02:40 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’de hamsi, yeniden Türkiye kıyılarına doğru akın etmeye başladı.
Etiketler : hamsi hamsi fiyatı,
535914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535914.aspx
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