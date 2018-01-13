Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsunlu balıkçılar “Havalar ve deniz soğudu. Hamsi ve onu takip eden balıklar, Ukrayna ve Rusya tarafından bizim kıyılarımıza geldi. Balıklar bollaştı. Birkaç gün önce kilosunu 20 liradan sattığımız hamsiyi, bugün 10 liradan satıyoruz. Bundan sonra da hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Barbun, mezgit ve istavritte ise beklediğimiz bolluğa şu ana kadar ulaşamadık. Havalar böyle giderse, hamsinin kilosunu 5 liradan satarız diye düşünüyorum. Vatandaşlar da hamsinin bol olmasından memnun” diye konuştu.