Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüme ve ihracatın ardından turizmde de rekor geliyor. Terör eylemleri, bölgesel olaylar ve Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından geçtiğimiz yıl dip yapan, 2017 yılında ise yeniden toparlanma sürecine giren turizm sektörü eski günlerine dönüyor. Erken rezervasyonlarda geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artış yaşanırken, 2014 yılında 36 milyon 800 bin turist rekorunun 2018 yılında geçilmesi bekleniyor.

2018 yılıyla ilgili Almanya, Rusya, İngiltere, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen geri dönüşlerin sevindirici olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “2015 ve 2016’da dip yapmış turizmin 2017’de büyük bir hızla dönüş yapmış olması sevindiricidir. Geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 40’lık bir artış var. Bu da önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini ortaya koyuyor. Türkiye dünyanın en büyük en zengin arşividir, kütüphanesidir. Anadolu toraklarının her yerinde iz bırakmış medeniyetler. 24 büyük medeniyet bu topraklarda yaşamış. Çanakkale’de 2018 yılı Troya yılının etkinliklerini başlattık. Hem Troya’nın hem Türkiye’nin tanıtılmasına gayret edeceğiz. Her yılda Türkiye’nin önemli bir varlığı üzerinden ülkemizin tanıtılmasını sağlayacağız” diye konuştu. Geçen yıl 30 milyondan fazla turisti ağırladıklarını ifade eden Kurtulmuş “2017’de 26 milyar dolar gelir elde ettik. Rekor 2014 yılındaydı. Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var ve 30 milyona yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz” dedi.