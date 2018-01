Türkiye Gazetesi

Destek kapsamında fuara katılan firmalar yer kirası ve stand masrafları için yaptıkları ödemenin yüzde 50’sini (2017 yılı üst limiti 30.000-TL) Ekonomi Bakanlığı’ndan alma hakkına kavuştu. IF Wedding-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın destek kapsamına alınmasıyla birlikte fuarın çıtasının yükseleceğinin altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler “Avrupa’nın en büyük fuarı hâline gelen IF Wedding, dünyada marka fuar hâline gelecek. Gelinlik, abiye ve damatlık ürün ihracatımız katlanarak artacak. Bu destekle, kısa vadede 1 milyar dolar ihracat rakamına kolaylıkla ulaşabilecek konuma geldik” diye konuştu.

IF Wedding-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın bu yıl katılım, ziyaret ve ticari bağlantı rekoru kırmasını beklediklerini dile getiren Kızılgüneşler “IF Wedding Fuarı’na, sektöründe Avrupa’nın en büyüğü olarak gösterilen Pronovias da katılacak. Bu bizim için çok önemli. Bu sene tedarikçi bulmak için bir satın alma grubuyla katılma kararı aldılar. Bu firma alımlarını genelde Çin’den yapıyordu. Bu fuarda ilk bağlantıları kurarsak gerisi gelecektir” ifadelerini kullandı.