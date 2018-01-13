Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KFC Kanada, yaklaşık 20 dolar değerinde sınırlı sayıda ürünü “Bitcoin Kovası - Bitcoin Bucket” adıyla satışa sundu. KFC Kanada’nın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet ile yapılan duyuruya göre, Kanadalılar yaklaşık 20 dolar değerinde ve sınırlı sayıdaki Bitcoin Kovası’nı, Bitcoin aracılığı ile satın alabilecek. İçerisinde 10 çıtır tavuk parçası, waffle fry, elma dilim patates ve sosların bulunduğu ürün, KFC Kanada’nın web sitesi üzerinden satılıyor. Ürünün tanıtımına ilişkin tweette, “Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik” denildi.