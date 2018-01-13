Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK, sorumlu müdür çalıştırmama, hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün ve vaziyet planı harici gizli tank ve düzenek bulundurma, dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmeleri bulundurmama, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali, menşei belli olmayan akaryakıt alımı gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 394 bin 284 lira para cezası uyguladı. Kurum, 1 akaryakıt şirketi ve 2 doğalgaz şirketinden yazılı savunma istedi, bir doğalgaz şirketine de ihtar verdi.