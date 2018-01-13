Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılını yüzde 10,7 ihracat artışıyla geride bırakan makine sektörünün toplam ihracatı 14,9 milyar dolar oldu. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, dünya makine ihracatının yüzde 22 gerilediği 2009 krizi sonrasındaki dönemi en iyi Türkiye’nin değerlendirdiğini söyledi. Dünya makine ihracatının toplam yüzde 3 artabildiği son 7 yılda Türk makinecilerin yüzde 40 artış yakaladığını belirten Başkan Dalgakıran, yeni yıl hedeflerinin yaklaşık yüzde 15 artışla 17 milyar dolar olduğunu paylaştı.



YERLİ SANAYİCİ BOŞ DURMADI

Brexit kararı ve Katalonya krizi gibi pek çok sorunun hâkim olduğu Avrupa genelinde ciddi bir ihracat artışı sağladıklarının altını çizen Adnan Dalgakıran “Rusya’ya yaptığımız makine ihracatı yüzde 54 arttı. Dünya genelinde Türk makinelerine ilgi artarken, yerli sanayicimiz de boş durmadı. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1’lik büyüme başarısında makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3’lük artış ile makine imalatındaki takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 16 üretim artışının büyük bir etkisi var. Neticede yatırımların sanayideki üretim artışına yansıdığını, Türkiye’nin ihracat artışında makine sektörünün kritik bir rol oynadığını görüyoruz” dedi.



TANITIMA AĞIRLIK VERDİK

Makine İhracatçıları Birliği olarak bu yıl katıldıkları tüm fuarlarda ve toplantılarda Türk makine sektörünü başarıyla temsil ettiklerini dile getiren Dalgakıran, yürüttükleri faaliyetlerle ihracatçı firmalara yol gösterici olmaya çalıştıklarını aktardı. İhracatçıları uluslararası rekabette güçlü kılacak iş bağlantıları oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Dalgakıran “Geçtiğimiz yıl da düzenlediğimiz organizasyonlarla Tayland’dan Tanzanya’ya kadar pek çok ülke yetkilisini Türkiye’de ağırladık, İran’dan Polonya’ya kadar birçok ülkeye sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek veya fuarlarda tanıtım kampanyaları gerçekleştirerek yurt dışında sektörümüzü temsil ettik” diye konuştu.

ROTAYI ÇİN PAZARINA KIRDILAR

Yeni yıl itibarıyla Çin vizesi başvurularında online sisteme geçildiğini hatırlatan Adnan Dalgakıran, şunları kaydetti: Çin dünyanın en büyük makine ihracatçılarından biri ama toplam ithalatı içinde makineler çok önemli bir yer tutuyor. Pazar çeşitliğimizi artırmak ve ihracatta sürekli yükselttiğimiz çıtayı daha yukarı taşımak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bu noktada Uzak Doğu ülkelerinin çoğunda makinelerimize yüzde 30 civarında vergiler uygulandığını, oysa onların makinelerinin ihmal edilebilir düzeyde gümrük vergileriyle ithal edildiklerini vurgulamak isterim.