Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri bulunduğunu ifade ederek “Bursa tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz” dedi. Burkay, yerli otomobili üretecek 5’li konsorsiyumun içinde Kıraça Holding ve Zorlu Holding’in de bulunduğunu, söz konusu firmaların Bursa’da çok ciddi yatırımları ve Bursa’nın da üretim yeri için önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Yerli otomobilin Bursa’da üretilmesi konusunda gerekli planlar ve başvuruların ilgili yerlere iletildiğini belirten Burkay “Eğer gerçekten millî bir otomobil yapılacaksa bunun merkezi Bursa olmalı. Çünkü Türkiye’deki her iki otomobilden biri Bursa’da üretiliyor. 28 milyar doların üzerinde bir ihracat söz konusu ve bu da Uludağ İhracatçılar Birliğinden geçiyor” diye konuştu.