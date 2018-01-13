Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 23,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 28,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,5 ile ara mallarda gerçekleşti.