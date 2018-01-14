Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, yaptığı açıklamada, 7.000 kişilik dev bir kadroyu bünyelerine katacaklarını ifade etti. Türk Hava Yolları, özellikle havacılık alanında eğitim alan genç adayların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.