Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya İçişleri Bakanlığı, çalışanlarının tatil yapabilecekleri ülkeler listesine Türkiye ve Mısır’ı dâhil etmedi. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin’in dâhil edildiğini duyurdu.

Ülkemizde tatil yapan Rusya vatandaşları ise gönüllerince eğlenerek âdeta kendi ülkelerini tekzip etti. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rus tatilciler, çiftlikte ata bindi, ormanda atla tura çıktı, ilçenin muhteşem tabiatını seyretme fırsatı buldu. Tatilcilerden Daria Balabanova "Yedi kere Türkiye'ye geldim. Her sefer bir başka yönünü keşfediyorum. Deniz ve kumun dışında bu sefer muhteşem tabiat ve dağlar beni etkiledi" diye konuştu.