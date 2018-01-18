Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, Katar’ın başkenti Doha’da başladı. Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenen fuarın açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed es-Sani, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Medya City tarafından organize edilen ve 112 Türk firmasının katıldığı fuar da çeşitli iş birliklerine de imza atıldı. Katar Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casım es-Sani, BMC aracılığı ile yerli otomobil üretiminde Türkiye’ye yatırım yapacaklarını açıkladı. Sani “Katar bir Türk şirketi üzerinden Türkiye’nin otomotiv endüstrisine yatırım yapacak. Bu, Katar’ın da hissesinin bulunduğu ve bu büyük projeyi gerçekleştirmek için diğer Türk yatırımcılarla el ele veren özel bir şirket” diye konuştu.

KATAR 2014’TE ORTAK OLMUŞTU

Uzun süredir devam eden yerli otomobile babayiğit arayışı geçen yıl kasım ayında netlik kazanmıştı. Yerli otomobil için kurulan konsorsiyumda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Grubu yer aldı. Hatırlanacağı gibi bu konsorsiyumda yer alan BMC’yi Ethem Sancak’ın Es Mali Yatırım şirketi 751 milyon TL’ye TMSF’den almış, 2014’te ise Katar Silahlı Kuvvetleri, BMC’nin yüzde 50’sine ortak olmuştu.