Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar yapılan denetimlerde güvensiz ürün getirdiği tespit edilen ithalatçılara ceza yağdı. Bakanlık piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ağırlıklı olarak tekstil, oyuncak, kırtasiye, deterjan, mobilya ve ayakkabı olmak üzere 34 ürün grubunda denetim gerçekleştirdi.. Haziran 2011’den 2017 yılı sonuna kadar 7 milyon 647 bin 903 ürün denetimden geçilirken, güvensiz bulunan 199 bin 688 ürün için üretici ve ithalatçılara 6 milyon 999 bin 569 lira idari para cezası kesildi. Bakanlığın sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 38,6 iken 2016’da yüzde 2’ye, 2017 yılı itibarıyla da yüzde 0,35’e düştü.