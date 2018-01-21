Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararla havacılık sektörü yatırımlarına önemli teşvikler geldi. 3. havalimanının devreye girmesi ile İstanbul’un daha da artacak uçak trafiği dikkate alınarak, burada uçak bakım onarım hizmetlerine olan ihtiyacın yükseleceği öngörüldü.

Bu kapsamda İstanbul’da gerçekleştirilecek hava taşıtları ve motorlarının bakım onarımına yönelik asgari 5 milyon tutarındaki yatırımlar, bölgesel teşvik tedbirlerinden yararlandırılacak. Bu kapsamda vergi muafiyeti başta olmak üzere çeşitli destekler devreye girecek. Öte yandan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5’inci bölge illerindeki Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel olmayan yatırımların da, 6’ncı bölge desteklerinden yararlandırılması sağlanacak.