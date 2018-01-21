Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Havacılığın Altın Kadını” ödülünü alan Genel Müdür Funda Ocak ise, bu başarılara yenilerini ekliyor. Özellikle çalışanlarının Eurocontrol Havacılık Tazminatından faydalandırılıyor olması ise bu kuruluşu cazip kılıyor.