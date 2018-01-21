“Havacılığın Altın Kadını” ödülünü alan Genel Müdür Funda Ocak ise, bu başarılara yenilerini ekliyor. Özellikle çalışanlarının Eurocontrol Havacılık Tazminatından faydalandırılıyor olması ise bu kuruluşu cazip kılıyor.
Eurocontrol Havacılık Tazminatı veriyor
21.01.2018 - 05:08 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelişmiş organizasyon kurgusu, zengin altyapı envanteriyle yurdun dört bir yanına kesintisiz hizmet götüren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, “Kamu-Özel Sektör İş birliği” modelinin en etkin ve verimli uygulama örneklerini ortaya koyuyor.
Etiketler : funda ocak,
537994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537994.aspx
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