Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TESK Genel Başkanı Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Odasının 26. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Palandöken, Türkiye’deki bütün esnaf ve zanaatkarı kendisinin temsil ettiğini söyledi. Hafta tatil ruhsatını kaldırdıklarını, 4 yıldır üyelerden aidat almadıklarını belirten Palandöken, bugüne kadar hiç kimseyi kapıdan çevirmediğini, her arayanın yanında olduğunu ifade etti. Dükkanı kira olanların artık kira stopajını yüzde 25 olarak ödemeyeceği müjdesini de veren Palandöken, ÖTV’nin indirilmesi ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Bakkallar ve Bayiler Odasından 17 yıldır maaş almadığını belirten Palandöken, “Sokak aralarına kadar zincir marketler girdi. Çözümü nasıl olacak? Kanunla olacak. Müracaat ettik, Anayasa Mahkemesine götürdük. Hatta perakende yasasını da çıkarttık. 1.5 yıldır perakende yasasının yönetmeliklerini bekliyoruz. Sokak arasına gelip senin dükkanının yanında dükkan açılmasının önlenmesi için iş yeri açma ruhsatını da 2019 yılından sonra meslek odalarına verdik. Bu haksız rekabet ortadan kalkacak. Yönetmelikler çıkacak ve bakkal kardeşlerim bu işten kurtulacak” diye konuştu.

Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alkol satanlar ‘bizim halimiz ne olacak?’ diyor. Akşam saat 22.00’den sonra dükkana geliyor, tutanağı tutuyor ve bir tane bira sattıysan 36 bin lira ceza ödüyorsun. Dükkandaki malın tamamını verse 36 bin lira değil. Sen uyuşturucu madde mi satıyorsun. Bonzai satana bile 167 lira Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiyorlar. Siz ruhsatlı dükkanınızda bir müşterinize 22.00’den sonra satış yaptınız, 36 bin lira. Bundan sonra biraz daha rahat edeceksiniz. Önümüzdeki günlerde bunlara hep birlikte şahit olacaksınız.”



Halk ekmeklerin artık büfelerde de satılması yönünde bir talep olduğunu kaydeden Palandöken, “Bunu size soracağız. Özel fırınlardan aldığınız gibi kar marjı yüksek değil ama netice itibariyle ekmek almaya gelen başka şeyler de alır. Bundan sonra da sizin talepleriniz ne olursa olsun ben o talepler için çalışmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.