Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu sigorta, ev sahibi olmak isteyenlerin ön ödemeli konut satışı yoluyla edindiği ev için konut geliştirici firmaya anahtar tesliminden önce yaptığı ödemeleri teminat altına alan bir garanti sözleşmesi. Bina Tamamlama Sigortası’nın Türkiye’deki ilk poliçesi, Rosenberg & Parker Türkiye’nin aracılığında bir sigorta şirketi tarafından Tepe İnşaat’ın İstanbul Ömerli’deki Tepe Aura Evleri projesi için imzalandı. Bir Kefalet Sigortası türü olan Bina Tamamlama Sigortası ile Tepe Aura projesinden konut sahibi olmak isteyenler konutları teslim alıp alamayacakları endişesi yaşamayacaklar. İmzalanan ilk Bina Tamamlama Sigortası poliçesi hakkında açıklamalarda bulunan Rosenberg & Parker Türkiye CEO’su Meltem Gezen, 1,5 yıl içerisinde, 2 milyar doların üzerinde bir kaynakla, ilk etapta büyük şehirlerde bulunan konut projelerinin tamamlanmasının garanti altına alınacağının altını çizdi.