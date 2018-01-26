Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler, bazı istisnalar dışında döviz kredisi temin edemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile finansal kiralama şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri, yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri, gümrükteki makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak döviz kredileri, savunma sanayi projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri ve kamu-özel iş birliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekte görevli olan kişilerin alacağı döviz kredileri, muafiyet kapsamında değerlendirilecek. Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredileri ise, son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.