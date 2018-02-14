Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre; benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatları İstanbul’da ortalama 5,67 liradan 5,56 liraya, Ankara’da 5,71 liradan 5,60 liraya, İzmir’de 5,69 liradan 5,58 liraya geriledi. Motorin litre satış fiyatları da İstanbul’da ortalama 5,13 liradan 4,96 liraya, Ankara’da 5,19 liradan 5,02 liraya, İzmir’de ise 5,20 liradan 5,03 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti koşulları sebebiyle kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki indirimde petrolde yaşanan düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.

ESNAFI RAHATLATIR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzinde 12, motorinde 17 kuruşluk indirimin esnafı rahatlatacağını ve birçok malın fiyatının düşmesine zemin hazırlayacağını söyledi. Palandöken “Uzun süredir beklediğimiz akaryakıt indirimi nihayet geldi. Bunun yanında yine uzun zamandır talep ettiğimiz şekilde akaryakıt üzerindeki vergiler 10 puan indirilirse enflasyondaki düşüş kalıcı hâle gelir” diye konuştu.