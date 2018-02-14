Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin her köşesinden 50 bin siparişe imza atan e-ticaret sitesi, işlem hacmini de 2 katına çıkararak online matbaa sektörünün liderlik koltuğuna oturdu. Her sektörden firmaya ve KOBİ’lere hizmet sunan ve yenilikçi yaklaşımı ile geleneksel matbaa süreçlerinin neden olduğu sorunları ortadan kaldıran bidolubaski.com üzerinden en çok siparişi ise İstanbullular oluşturdu. Kartvizit, el ilanı, sticker, afiş-poster, broşür, antetli kağıt ve cepli dosya ürünleri en çok tercih edilen ürünlerin başında gelirken, sezonsal ürünler olan takvim, imsakiye ve yelken bayrak ciddi satış rakamlarına ulaştı.