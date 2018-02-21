Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalardaki mevduatın illere göre dağılımına bakıldığında, ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Mevduatlar geçen yıl yüzde 16,3 artarak, 1 trilyon 579 milyar liraya yükseldi. İstanbul, 732 milyar lira ile (yüzde 46,3) toplam mevduatın neredeyse yarısını elinde tutuyor. 240,5 milyar liralık mevduatla Ankara ikinci sırada bulunuyor. Ankara’yı 89,6 milyar lirayla İzmir, 41,9 milyar lirayla Bursa, 38,5 milyar lirayla Antalya ve 35 milyar lirayla da Kocaeli izledi. Son sıralarda yer alan 10 ilden 7’sinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 2’sinin Doğu Karadeniz’de, 1’inin Güneydoğu Anadolu’da yer aldığı görüldü. Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Kilis, Hakkâri, Iğdır ve Muş, toplam mevduatı 1 milyar liranın altında kalan iller... Geçen yıl kişi başı mevduatta Türkiye ortalaması 19 bin 547 lira olurken; İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla dışındaki 77 ilin, bu ortalamanın altında kalması dikkati çekti. Rakamlar, iş imkânlarının ve buna bağlı olarak nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, mevduatın da yüksek seyrettiğini ortaya koydu.