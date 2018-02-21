Tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirimli satış uygulamalarına çekidüzen getirilmelidir” dedi. Avrupa ülkelerinde indirim sezonlarının belli olduğunu aktaran Palandöken şunları kaydetti: Kış mevsiminde ocak, yaz mevsiminde ise temmuz-ağustos ayları indirim sezonu olarak belirlenmiştir. Türkiye’de ise indirimli satışlar kesintisiz devam ettiği için ve düzenleme getirilmediğinden, piyasalarda düzensizlik oluşmaktadır. İndirimli satışlar, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de belli bir takvime ve kurala bağlanmalı. 365 gün indirim olmaz!
‘İndirim’in suyu çıktı
21.02.2018 - 03:45 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken “Yılın her sezonunda, sürekli indirimli satış yapan büyük mağazalar inandırıcılıklarını yitirdi.
Etiketler : indirim,
545215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545215.aspx
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