Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirimli satış uygulamalarına çekidüzen getirilmelidir” dedi. Avrupa ülkelerinde indirim sezonlarının belli olduğunu aktaran Palandöken şunları kaydetti: Kış mevsiminde ocak, yaz mevsiminde ise temmuz-ağustos ayları indirim sezonu olarak belirlenmiştir. Türkiye’de ise indirimli satışlar kesintisiz devam ettiği için ve düzenleme getirilmediğinden, piyasalarda düzensizlik oluşmaktadır. İndirimli satışlar, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de belli bir takvime ve kurala bağlanmalı. 365 gün indirim olmaz!