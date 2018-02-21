Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2018 içinde halka arzın bitirilmesi talimatını verdiğini belirtti. Karadağ “Hazırlıklarımızı buna göre netleştirdik. Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzını tamamlamak istiyoruz” dedi.
BİST’in arzı bu yıl tamam
21.02.2018 - 04:12 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul’un halka arzıyla ilgili çalışmalar hızlanıyor.
Etiketler : bist,borsa istanbul,
545219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545219.aspx
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