Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2018 içinde halka arzın bitirilmesi talimatını verdiğini belirtti. Karadağ “Hazırlıklarımızı buna göre netleştirdik. Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzını tamamlamak istiyoruz” dedi.