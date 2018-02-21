Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ‘torba tasarı’nın devlete maliyeti, 17 milyar 298 milyon lira olarak hesaplanıyor. Maliye Bakanlığının konuyla ilgili analizinde şu bilgilere yer verildi:

¥ İstihdamın korunması amacıyla özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilerek, yıllık yaklaşık 9 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.

¥ 2018-2020 yıllarında işe alınan sigortalılar sebebiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. 687 bin kişiyi kapsayan bu düzenlemeyle 3 milyar 400 milyon liralık gelirden vazgeçilecek.

¥ İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere, ilave istihdam sağlamak şartıyla prim ve ücret desteği getiriliyor. 50 bin kişiyi kapsayan bu düzenlemeye göre 710 milyon liralık gelir alınmayacak.

¥ İlave istihdam sağlayan işletmelere gelir ve damga vergisi desteği sağlanmasıyla da 430 milyon liralık gelirden vazgeçilecek.

¥ Hâlen uygulanmakta olan hurda teşviki 31 Aralık 2019’a uzatılıyor. Bu durumda devletin almaktan vazgeçtiği rakam 200 milyon lira.

¥ Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına, 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getiriliyor. Düzenleme ile sağlanacak destek 1 milyar lirayı bulacak.

¥ İlave asgari geçim indirimi uygulaması kalıcı hâle getiriliyor. 6,2 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren bu düzenleme ile devlet 800 milyon liralık geliri almayacak.

¥ 2018-2019 yıllarında imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında amortisman uygulama süresinin kısaltılması sağlanıyor. 80 bin firmayı ilgilendiren bu düzenlemenin maliyeti 400 milyon lira olacak.

¥ OSB’lerde iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutuluyor. Bu düzenlemeyle 80 milyon liralık gelirden vazgeçilecek.