Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modellerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de takdir gördüğünü belirterek, “Güneşte ikinci YEKA projesi ile ilgili detayları bu yılın ilk yarısında göreceğiz. Niğde-Bor veya Karaman bölgelerinden biri, 600 megavatlık ikinci YEKA alanı olabilir. Niğde-Bor öne çıkıyor” dedi. Son 2,5 yılda güneş enerjisinde 3 bin 500 megavatın üzerinde santral kurulduğunu hatırlatan Kaleli “Bu kurulu güç için 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı ve 6 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi bekleniyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, bundan sonra sektörde kurulu güce her yıl bin megavat eklenebilir, bu başlangıç için fena değil” şeklinde konuştu.