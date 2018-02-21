Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu payların tamamı satıldı. Halka arz edilen paylara yurtiçi bireysel yatırımcılardan 10,2; yur tiçi kurumsal yatırımcılardan 8,57; yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 2,6 kat talep geldi. Toplam talep, halka arz edilen payların 7,95 katı oldu.