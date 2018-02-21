Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, büyük şirketlere sağladığı büyük vergi indirimlerinin etkisiyle bu yıl borçlanmayı artıracağına ilişkin beklentilerle, Hazine tahvilleri faizleri son dört yılın zirvesine yükseldi.



Hazine faizlerindeki artışın etkisiyle yükselen dolar 3.8087 liraya kadar çıkarken, 1.25 dolardan 1.23 dolara düzeyine çekilen euro da yeni güne 4.68 - 4.69 lira aralığında başladı.



ABD Hazine faizlerinin yükselmesi doları yükseltirken, küresel hisse senedi borsalarında satışlara neden olunca, Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününü yüzde 2.11 düşüşle 113 bin 433 puandan kapattı.



Piyasalarda son durum

08:50 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 113 bin 268'e kadar geriledi ve yüzde 2,11 düşüşle 113 bin 432'den, 6,2 milyar lira hacimle seansı tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 4,27 düşerken Gelişen Piyasalar ETF'inde düşüş yüzde 1,37 ile sınırlıydı.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ak Yatırım

"BIST100'de tekrar kısa vadeli ortalamaların altına inilmiş durumda. 100 günlük ortalama ise 111.650 civarında bulunuyor. Bu aşamadan sonra kısa periyot için 115.500 altındaki kapanışla tekrar zayıf teknik görünüm belirtebiliriz. 116.000 üzerine geri dönülmediği sürece de kısa periyottaki bu zayıflık ve aşağı eğilim devam edebilir. Önceki dip seviyesi de olan 113.400/113.000 bandından gelebilecek olası tepkinin gücü kısa periyot için yön belirleyici olacaktır. Zayıf tepki durumunda 112.600-111.650 bandına doğru bir sarkma görmemiz muhtemel. Belirttiğimiz gibi 100 günlük ortalama da 11.650 seviyesinde bulunuyor.



BIST100 için günlük bazdaki ana trend desteğimiz aşağıda, 109.000-110.500 civarında ve yukarı yönlü ana trend geçerli. 113.400-113.000-112.600-111.800/650 destek, 114.400-115.000-115.500 direnç."

07:30 Dolar/TL 3,80'in üzerinde

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 3,8121'i test etmesinin ardından bu sabah şu sırada da 3,8060'da, dünkü son işlem olan 3,7979'a göre yüzde 0,20 yukarıda.

Kurda bugünün ilk 7,5 saatinde bant 3,7973-3,8089 oldu.

Euro/TL ise 4,6946'da, bant 4,6825-4,6990 oldu.

Sterlin/TL 5,3243

07:25 Asya'da öne çıkanlar

Asya'da bu sabah Nikkei225 yüzde 0,3 kadar yükseldikten sonra yüzde 0,4 değer kaybına dönmüş durumda.

Güney Kore KOSPI yüzde 0,1 primli ve Avustralya ASX200 yüzde 0,1 negatif.

07:23 Amerikan tahvilinde gerilim

ABD'de getiri eğrisinin kısa ucu yani kısa vadeli faizler yükselmeye devam ediyor.

Asya seansında ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,2821'e kadar tırmandı, bu da düne göre yaklaşık 6 baz puan artış anlamına geliyor ve Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviye.

Uzun uçta ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,89'da stabil, 30 yıllık tahvil faizi de 3,15'te stabil.

ABD Hazinesi 2 yıllık tahvilde yüzde 2,25'ten 28 milyar dolar borçlandı ve bu Ağustos 2008'den bu yana en yüksek oran olarak piyasada kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bozulmasında gelinen seviyeyi yansıttı.

Talep de Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyede ölçüldü; talep teklif karşılama oranı yüzde 2,72x.

07:20 Dolar alan altın satıyor

Dolar Endeksi Cuma günü gördüğü 88,25 dip seviyesinden başlayan yükselişte bu sabah 89,85'e kadar tırmandı.

Son işlem 89,79'da düne göre yüzde 0,1 yukarıda.

Ons altın ise Cuma günü dolardaki dipten yaklaşık dört saat sonra 1361,80 doları görmesini takiben yönünü aşağı çevirdi ve şu ana kadarki düşüşü 1325,60 dolar ile 35 doları aştı.

Kıymetli metalin Şubat başındaki yukarı atağı da dolardaki gevşemeyi takip etmişti. ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyir altında yukarı yönü sınırlamaya devam ediyor. Bu sabah Yen ve İsivçre Frangı'nda da gözlenen güvenli liman satışları altındaki negatif algıya ekleniyor.