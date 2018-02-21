Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan Açıklama Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), TOBB Medya ve İletişim Meclisi ve TÜSUAD'a paylaşıldı.



Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:



Derneğimiz üyelerinden gelen şikâyet ve uyarıları dikkate alarak, aşağıda yer alan açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.Bilindiği gibi Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), TOBB Medya ve İletişim Meclisi adlı kurumlar, 28 Temmuz 2016 tarihinde “İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler” adlı ortak metni imzalamış ve bu metinde yer alan maddelere uyacağını taahhüt etmiştir.



Derneğimiz üyeleri, ilgili belgede imzaları olan kurum üye kuruluşlarının, son dönemde 21. ve 24. maddelerini açıkça ihlal ettiği konusunda bizleri uyarmış bulunmaktadır. İlgili maddeleri hatırlamak gerekirse;



21. Sözcüsünün, aynı anda birden fazla basın mensubuyla buluştuğu durumlarda, tüm katılımcıların habere eşit biçimde erişimini sağlar. Görüşmelerin, mümkün olan en kısa vadede, mümkün olan en geniş mecra yelpazesine ve bilgiye erişim imkânı tanıyacak şekilde organize edilmesi hususunda hassasiyet gösterir.

24. Medya mensuplarına, politik gerekçelerle, keyfi olarak veya kamuoyunun bazı haberleri almasını engelleme maksadıyla ‘akreditasyon’ uygulamaz. Mekân ve bütçe kısıtları ile güvenlik gerekleri çerçevesinde katılımın sınırlanması gereken etkinliklerde, başvuru sırasına göre basın mensuplarını akredite eder. Akreditasyon uygulanacaksa bunu organizasyondan önce nedenleriyle birlikte açıklar. Etkinliğe katılamayanlara yakın zamanda bir başka imkân oluşturmayı görev bilir.

19 Şubat 2018 Pazartesi günü sadece belli bazı gazetelerde yer alan Ford Otosan’ın şanzıman yatırımına ilişkin haberi, yine bazı medya kuruluşlarında, söz konusu maddelerde yer alan ilkelerin ihlal edilmesi neticesinde yer alamamıştır. Bir kısım yayının/gazetecinin davet edildiği bilinen etkinliğe, yine bazı yayınlar/gazeteciler davet edilmemiştir. Bu durum, “gerekçesi bildirilmeden akreditasyon uygulanamaz” ve “habere eşit biçimde erişim” ilkelerini ihlal etmektedir. Aynı zamanda konu ile ilgili halkla ilişkiler şirketinin haberin 3-5 gazetede çıktığı gün basın bülteni servis etmesini de takdirlerinize sunuyoruz.

Üye gazeteci arkadaşlarımız nezdinde ortaya çıkan mağduriyet nedeniyle Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak durumu kınıyor, “İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler” adlı metinde imzaları bulunan tüm kurum ve üye kuruluşlarının, taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.