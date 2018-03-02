Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forbes Türkiye, bu yıl 13’üncü defa hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. Forbes 100’ün toplam serveti geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. 4 yıldır üst üste liderliği elinden bırakmayan Murat Ülker bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı. Servetini 1,1 milyar dolar artırarak 4,8 milyar dolara çıkaran Ülker’i 4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak takip etti. Ilıcak aynı zamanda 1,7 milyar dolar ile servetini en çok artıran isim oldu. Listeye göre Türkiye’nin en zenginleri servetlerine servet katmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl en zengin 100 kişinin ortalama serveti 872 milyon dolar iken bu yıl bir milyar dolar barajını aşarak 1 milyar 55 milyon dolara yükseldi. Dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre dokuz kişi artarak 40’a çıktı. Erol Tabanca, Melih Abdulhayoğlu, Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ile Eren ve Fatih Özmen bu yıl ilk defa dolar milyarderleri arasında yer aldı. Mehmet Hattat ve Olgun Zoru ise uzun zamandır ayrı kaldıkları milyarderler ligine bu yıl geri dönen isimler oldu. Ayrıca listede 21 kadın yer alırken bunların 6’sının serveti bir milyar doları aştı. Kadınların toplam servet içindeki payı ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.

Gelirlerinin tamamını yurt dışından kazandılar

Listede servetlerinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin sayısı arttı. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl doğrudan milyarder olarak giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı ve Forbes 100’de dördüncü sıraya yükseldi. ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk defa listenin milyarderler ligine yükselmiş oldular. İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile İnternet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da, 1,6 milyar dolarla ilk kez milyarderler arasında bu sene. Listenin yeni milyarderlerinden Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding’in patronları Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ise bu yıl kazandıkları “milyarder” unvanını daha çok yurtdışındaki işlerine ve yatırımları borçlu isimlerden.