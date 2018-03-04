Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her alanda yerli ve millî üretim atağı yürüten Türkiye, sektörlerin ithalattan zarar görmemesi için de etkin bir mücadele sergiliyor. Bu kapsamda son olarak, Çin’den ithal edilen porselenden sofra ve mutfak eşyası için damping önlemi uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’e göre; porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası üreten yerli üretici, Çin kaynaklı haksız rekabete karşı 5 yıllık özel önlemle korunacak. Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında, CIF bedelinin (ithalatta malın sigorta ve taşıma giderleri dahil toplam fiyatı) yüzde 8’i kadar, dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. Yürürlüğe giren uygulamanın, züccaciye sektörüne destek olması bekleniyor. Alınan tedbirden memnun olduklarını ifade eden yerli firmalar, kendilerini daha güvende hissedeceklerini belirtiyor.



İHRACAT HEDEFİ 4,5 MİLYAR $

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Uğur Kaymak, “2017’yi bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla, 4,2 milyar dolar ihracatla kapattık. 2018 hedefimiz, 4,5 milyar dolarlıka ulaşmak. Sektörde ithalat ise yüzde 4’lük düşüş gösterdi. 2 milyar 860 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu kadar yüksek oranda dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biriyiz. Kilogram başına ihracatımız da 3,45 dolarla Türkiye ortalamasının iki katı” dedi. Türk züccaciye sektörünün gelişmeleri yakından takip ederek dünya ile entegrasyonu çabuk yakaladığını ve trendlere uyum sağladığını belirten Kaymak, dünyanın farklı yerlerinde yapılan büyük züccaciye fuarlarına katılıp, sektörün tanıtım ve ihracatına olumlu katkı sağladıklarını anlattı.

Mermerde İtalya’yı geçeriz

∂ İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2 bin 200 aktif üyeyle 175’in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Dinçer, doğal taş ihracatının, maden ihracatı içinde en büyük kalemi oluşturduğunu, bu pazarda büyüme şanslarının çok yüksek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, 18,5 milyar dolarlık dünya doğal taş pazarının yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini bildiren Dinçer, şunları kaydetti: Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 33’üne sahibiz. 400 renk çeşidimiz ve kalitemizle, mermerde öne çıkan İtalya’yla rekabet edebilecek durumdayız. Hem blok hem işlenmiş mermer ihracatında potansiyelimiz çok yüksek. Çin’in blok mermer ve traverten ithalatının yüzde 54’ünü, Hindistan’ın yüzde 30’unu biz karşılıyoruz. İtalya ise Hindistan’da yüzde 49 pazar payına sahip. İtalya, tonu bin dolardan mermer satarken, Türkiye 500 dolara satıyor. Birim fiyatımızı da artırmamız gerekiyor.