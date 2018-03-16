Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kopuz, 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı öngörülen dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminin yüzde 60-70 artması gerektiğinin hesaplandığına dikkati çekerek, durum böyle iken her yıl dünyada üretilen 4,5 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonunun tüketilmeden çöpe gittiğini ifade etti.

Gıda tedarik zincirindeki kayıplara, tüketici ayağında da israfın eklendiğini dile getiren Kopuz, kayıp ve israfın 4'te 1 azaltılması halinde bile bugün dünyada 815 milyon kişiyi etkileyen açlık diye bir sorunun kalmayacağını kaydetti.

"Yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor"

Kopuz, bütün dünya ile birlikte Türkiye'nin de karşı karşıya olduğu bu tabloda, gıda israf ve kayıplarını önlemenin daha da çok önem kazandığını belirterek, Türkiye'deki israfın boyutunun yıllık 214 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Türkiye'de her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40'ının, daha sofraya gelmeden üretim, dağıtım ya da tüketim aşamasında kaybedildiğinin altını çizen Kopuz, "TÜBİTAK'ın hesaplamalarına göre, en iyimser tahminle kayıp miktarı yaklaşık 12 milyon ton. Bu miktar, yıllık yaş sebze-meyve ihracatımızın yaklaşık 4 katına karşılık geliyor. Sebze meyvede 100 milyar liralık ticarete konu olan ürünün, en az 25 milyar liralık bölümünü çöpe atıyoruz. Bu açıkça ülke kaynaklarının heba edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

TGDF Başkanı Kopuz, önemli bir israfın da ekmekte yaşandığına işaret ederek, "Türkiye'de günde 4,9 milyon ekmek, yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın liderliğinde yürütülen kampanya sayesinde günde 1 milyon 50 bin, yılda 384 milyon ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı ve yılda 2,8 milyar lira tasarruf sağlandı. Demek ki isteyince israfı önlemek mümkün." yorumunu yaptı.

Ambalajlı gıdalar, israfı önlemekte etkili"

Enflasyonla mücadele kapsamında oluşturulan Gıda Komitesi'nin, gıda kayıpları ve israfın önlenmesi amacıyla kararlar aldığını hatırlatan Kopuz, şunları kaydetti:

"Yaş sebze ve meyve tedarik zincirindeki kayıpların en aza indirilmesi için nakliyede soğuk zincirin korunması ve bu amaçla işletmelerin teşvik edilmesini çok önemli buluyoruz. Ürünlerin ambalajlı olarak satışa sunulması da, kayıpların büyük oranda önüne geçilmesini sağlayacaktır."