Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? gibi merak ettikleriniz burada yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz Milli Piyango Tam liste bu haberde bulunacak. Telefondan Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak? gibi detaylara da buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango gişelerinden bir bilet alarak Milli Piyango çekilişine dahil olanlar Milli Piyango Çekiliş sorgulama 19 Mart 2018'i araştırmaya başlıyor.

Milli Piyango sonuçları için tıklayın

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Milli Piyango Çekiliş Sorgulama Milli Piyango sorgulama ekranı burada yer alıyor.

Mi̇lli̇ Pi̇yango Çeki̇li̇şi̇ Ne Zaman, Saat Kaçta yapılacak?

Milli piyango i̇daresi'nin (mpi̇) ankara kızılay'da bulunan hizmet binasında yapılan milli piyango çekilişleri, saat 15:00 itibarıyla çekilmeye başlanmaktadır. İlk etapta teselli ikramiyelerinin çekilişi yapılmaktadır ve ardından ikinci bölüme geçilmektedir. İkinci bölümde ise amorti rakamları, 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye ve 200 bin liralık ikinci büyük ikramiye kazanan numaralar belirlenmektedir.

Milli piyango'da çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise saat 18:00 itibarıyla yapılmaktadır. Milli piynago i̇daresi'nin resmi internet sitesinden açıklanan milli piyango sonuçları, saat 18:00'den sonra görüntülenebilir. Sonuçların açıklandığı ekranda tam liste ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe bilgisi de yine bu ekranda vatandaşlara duyurulur.

Mi̇lli̇ Pi̇yango Bi̇let Sorgulama Ekranı

Milli piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak milli piyango i̇daresi'nin resmi internet sitesine (www.Mpi.Gov.Tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız.

Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.