Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Uzun yaşamak insanoğlunun en büyük hayali. Ölüme çare olmasa da Türk bilim adamları 3 boyutlu biyoyazıcılar (3D) ile ömrü uzatacak yapay organlar üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Canlı hücreleri kullanarak dünyada ilk defa 3D yazıcıdan aort damarı üreten Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Bahattin Koç, bu defa yazıcıdan kemik çıkaracak. Suni kemik ile çocukların gelişimine bağlı olarak protezlerde yaşanan sıkıntılar da ortadan kalacak. Koç'un çalışmaları bununla sınırlı değil. Biyoyazıcıdan çıkardığı yara bandı şeker hastalığı



Hatırlıyorum da 2014’te yazıcıdan aort damarı ürettiğinizde büyük ses getirmiştiniz. O çalışma hangi aşamada?

Eğer yapay organ yapmak istiyorsanız önce damar yapısından başlamanız gerekiyor. Yani damar olmayan organlar bir işe yaramaz. Kılcal damarlara kadar yapılması gerekiyor. Biz de çalışmalarımıza damardan başladık. Dünyada ilk defa aort damarını yapay olarak üretimini gerçekleştirdik.



Gerçek bir damardan mı bahsediyoruz?

Damar dememiz için tüm fonksiyonlarının olması lazım. Kasılıp gevşemesi, mukavemetli olması gibi. Henüz nakil aşamasında değil. Çünkü yapay organ üretimi çok karmaşık ve zor bir süreç. Ben bunu kendi çocuğuma takamayacak durumdaysam başkasının da kullanılmasını istemem. Sadece bir ilacın geliştirilmesi bile 20 yılı bulabiliyor. Suni organlar da aynı şekilde. İnsanların beklentileri bu anlamda fazla ama biraz uzun yıllar alacak.



Hücre bu işin neresinde?

Diğer yazıcılarda plastik metal kullanıyorsunuz. Biyoyazıcılarda ise malzemenin içerisine hücre koymanız gerekiyor. Hastalardan birden farklı metotla hastalardan hücre alıyoruz. Eğer aort damarı yapacaksak biyopsi ile hastanın damarından küçük bir parça alıyoruz. Kök hücreden, deri, hatta yağ dokusundan bile alabiliyoruz. Laboratuvar ortamında bunları çoğaltarak biyomürekkep üretiyoruz. Biyomürekkebi kartuşa koyarak basıma hazır hâle getiriyoruz.



Organ naklinde vücut organı reddedebiliyor. Suni organda böyle bir risk söz konusu mu?

Yapay organda insanın kendi hücresini kullandığımız için reddetme gibi bir durum olmuyor.



Sıradaki projeniz nedir?

Yapay kemik ve yara bandı benzeri yara örgüsü projemiz var. Kemiği üretmek daha kolay. Çünkü en büyük fonksiyonu vücudun dayanak noktası olması. Manchester Üniversitesi ile ortak çalışma yürütüyoruz. Dört yıllık bir çalışma.



Hangi alanlarda kullanılacak.

Suriyeli çocuklar var mesela. Savaşlarda kemik kayıpları oluşabiliyor. Özellikle savaşlar zamanlarında tıbbı materyale ulaşmak çok zor. Üç boyutlu yazıcılar bunun için çözüm olabilir.



Protez, tarihe mi karışıyor?

Kemik kaybı olanlar için ideal bir çözüm. Kemik kaybı 30 cm’nin üzerinde ise demirlerle kıskaca alıp pimlerle kemiği yavaş yavaş uzatmaya çalışıyorlar. Bu çocuklar için çok büyük sorun. Yetişkinler kabullenebiliyor ama çocukların böyle bir şeyi kabullenmesi zor oluyor. Ayrıca enfeksiyon kapma riski de var. Biz lego gibi bir yapı yarıyoruz. Cerrah onları hızlı bir şekilde birleştiriyor. Gözenekli bir yapı. İçerisine kemik çimentosu malzemesi koyup ve kemiğin hızlı şekilde büyümesini sağlıyor. Çocuk büyüdükçe o da büyüyor. Maliyeti çok düşük. Dört yıllık bir proje.



En büyük hayaliniz nedir?

Böbrek olsun karaciğer olsun onları yapmayı tercih ederim. Böbreğin bir şekilde çaresi var ama karaciğerin yok. En büyük hayalim karaciğer yapmak. Bu alanda çalışma yapmak istiyorum.

Et üretimi için bakteri şart

Yapay et üretmek mümkün mü?

Maastricht Üniversitesinde bir çalışma yapıldı. 350 bin dolar bütçe ile. Köfte benzeri bir et yapıldı. Şu an et üretimi için hayvanların plazmaları kullanılıyor. Bu plazmalar hücreyi beslemek için kullanılıyor. Ama bizim hücreleri bakteriler ile beslememiz gerekiyor.

Organ basabiliyoruz ama his veremiyoruz

Yapay organ ile hissetmek mümkün mü?

Size bir örnek vereyim. ABD'de bir üniversite yapay idrar torbası yaptı. Bildiğimiz bir kağıt torba şeklinde bir yapı. Şu an bir hastada çalışıyor. İlklerden biri. Bir organa organ dememiz için bütün fonksiyonlarının olması lazım. İdrar torbasının ana amacı idrarı tutabilmek. Ama bu, yeterli değil. Tuvalete gitme hissi uyandırması lazım. Şu an hissi veremiyoruz. Bizim amacımız en azından organları birden fazla fonksiyonun sağlayacak şekilde yapmak. Tek bir fonksiyonu olması yeterli değil. Sinir sistemi, damar yapısı

olması lazım. Bunları yapmak zor. Şu an mesane örneğini geçen yok.



Hangi organları daha önce göreceğiz?

Mesela kulak yapmak kolay. Dış kısmı kıkırdak olduğu için üretilmesi kolay. Toplayıcı kısmını yapabiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var. Silikon yerine kıkırdak kullanılıyor. Ama derinin üzerinde kıl çıkaramıyoruz.



Kellik için çözüm var mı?

Evet mümkün. Onun ile de ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum. Ama bizim öyle bir çalışmamız yok.

Yaralar daha çabuk iyileşecek

Yara bandı projesinden bahsettiniz. Yakın

zamanda görebilecek miyiz?

Kronik yaraların iyileşmesi için yara örgüsü yapıyoruz. Biliyorsunuz diyabetik yaralar derin olduğu için genelde iyileşmiyor. Uzuv kaybı bile olabiliyor. Bu yaraların iyileşmesi için yapay dolgu malzemesi üretiyoruz. Bunlarda hücre yok ama büyüme faktörleri var. Yaranın üzerine gözenekli bir yapı uyguluyoruz. Oraya koyduktan sonra bandajın temizlenmesi lazım. Onu engellemek için içerisine antibiyotik malzemeler koyuyoruz. Bunlar yavaş yavaş salınıyor. Enfeksiyonu da engelliyoruz. Böylece yaraların iyileşmesini hızlanıyor. Şu anda fareler üzerinde denedik. Kapanmaz denen yaralar bir haftada kapandı.



Suni organlar insanın hayatını uzatacak mı?

Benim öngörüm insanın hayatını uzatmaktan çok kalitesini artıracak. Bir hasta böbrek rahatsızlığından dolayı sürekli diyalize gidiyor. Eğer böbrek üretebilsek, o hastanın hayat kalitesini artırmış oluruz.