Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de kimyasal silah kullanımına yönelik ABD'nin yaptığı açıklamalar, doları da etkiledi.

REKOR ÜZERİNE REKOR KIRDILAR

Dolar, uluslararası piyasalarda görülen işlemlere tarihi rekor seviyesini 4.12 TL'ye taşırken, gün sonunda 4.10 seviyesine geriledi.

Euro, TL zirvesini 5.10 liraya taşırken günü 5.06 seviyesinde kapattı. Sterlin ise 5.84 TL ile yeni bir rekora imza attı günü ise 5.81 lira ile sonlandırdı.

MERKEZ BANKASINDAN MÜDAHALE

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.

VADELİ DÖVİZ SATIMI PLANLANIYOR

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde toplam 10,6 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.