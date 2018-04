Türkiye Gazetesi

Fuarla, gıda sektöründe yüzde 80 dışa bağımlı olan Arap ülkelerinde, Türk firmalarının yüzde 5 olan pazar payının, yukarılara çıkartılması amaçlanıyor. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arapların en fazla talep ettikleri ürünlerin gıda sanayisinde olduğunu belirterek, “Her türlü dondurulmuş sebze ve meyveler, taze sebze ve meyveler, konserve ve her türlü hazırlanmış paketlenmiş gıdalar. Türkiye'den en çok talep edilen bir diğer gıda ürünü de peynir. Bunun yanında, yumurta ve tavuk gibi ürünlerle de Arap pazarına girmek mümkün. Bu fuarda yapılacak işbirlikleri ile Arap gıda pazarında, Türkiye üst sıralara çıkacaktır” dedi.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle, TurabExpo tarafından 02-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleşecek buluşmada, 15 Arap ülkesinden, bin işadamı, 150’den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak. T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TOBB ve iş dünyasının önemli ismi tarafından desteklenen fuara , Ürdün Tarım Bakanı Khaled Mousa Al Hanifatyanı'nın yanı sıra, Arap ülkelerinden çok sayıda bürokrat katılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da açılışa katılması bekleniyor.

Bu yıl beşincisi düzenleniyor

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 3. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 2. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu’nun, Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını buluşturacağını ve iş birliği olanakları sağlayacağını kaydetti.

Türk Arap İşbirliği Derneği'nin Turap Expo ile beraber yaptığı bu fuardaki amacın KOBİ’leri desteklemek olduğunu ifade eden Attar, “Fuarın ana amacı, ihracatımızı arttırmak ve Arap ülkeleriyle olan iş birliğine katkı sağlamak. Aynı zamanda Türk-Arap dostluğunu pekiştirmek. Fuarda, üç ana konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Birinci konu; gıda ve teknoloji, ikinci konu; tarım ve teknoloji ve üçüncü konu da otel ekipman malzemeleri. Bu fuarla ithalat ve ihracat arasındaki köprü, büyük ve ciddi bir hale gelecek” diye konuştu.

Türkiye'nin pazar payı artacak

“Arap ülkelerinin yapacağı ithalat ne kadar artarsa, Türkiye'nin ihracatı da artış kaydedecek” diyen Attar, sözlerine şöyle devam etti:

“Amaç dengeyi sağlayarak, hem Arap ülkelerine, hem de Türkiye'ye katkı sunmak. Arap ülkeleri gıda konusunda yüzde 80 dışa bağımlı ama Türkiye bu pastanın sadece yüzde 5'lik diliminden faydalanabilmekte. Bu fuarla, yüzde 5'lik payda artacaktır. Fuar kapsamında birçok sözleşmeye imza atılacak ve daha fazla ticari anlamda harekete geçirecek çalışmalar yapılacak. Arapların en fazla talep ettikleri ürünler, gıda sanayisinde. Her türlü dondurulmuş sebze ve meyveler, taze sebze ve meyveler, konserve ve her türlü hazırlanmış paketlenmiş gıdalar. Türkiye'den en çok talep edilen bir diğer gıda ürünü de peynir. Bunun yanında Arap ülkeleri, yumurta ve tavuk gibi ürünlere de ilgi gösteriyor. Türkiye de, Arap ülkelerinden en çok hurma ithal etmekte. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, bu oran oldukça artıyor. Araplar da, hurmalarını getirerek, Türk iş adamlarına satmak için fuarda tanıtım yapacaklar.” Türk iş adamlarının bu fuarla, Arap gıda pazarını da yakından tanıma olanağı elde edeceklerini vurgulayan Sabuhi Attar, “Özellikle Avrupa ülkelerinin, Arap pazarına girme çabaları bilinmekte ve bu kapsamda yaptıkları tanıtımlar bir hayli fazla. Fuar, Türkiye'nin de bu anlamda adım atması için çok önemli bir fırsatTürkiye'de üretilen ürünler hem helal, hem kaliteli. Buna rağmen Arap pazarında yer almaması büyük eksiklik. Özellikle bu dönemde Türkiye'nin et ihtiyacı var, Arap ülkelerinden Sudan ve Somali gibi ülkelerde çok ucuz sığır ve koyun etleri var. Türkiye bu fuar sayesinde, bu ülkelerle ilişkiyi artırma şansı yakalayacaktır. Bu sayede onlardan alınan etler, işlenmiş halde yine oralara paketlenmiş olarak satılabilir. Böylelikle o ülkelerin pazarında, daha fazla yer alma gibi bir imkan doğacaktır.”