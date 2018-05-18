Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Fiberde alt yapının ortak kullanımı konusunda bir türlü anlaşamayan GSM operatörleri nihayet uzlaşmaya vardı. Önümüzdeki hafta Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla imzalanması beklenen anlaşma ile Türk Telekom Vodafone ile Türksat da Turkcell ile masaya oturacak.



GSM operatörler arasında yaşanan ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan fiber alt yapının paylaşımı konusu 4.5G’nin hayatımıza girmesiyle adeta kavgaya dönüştü. Şu an Türkiye’deki fiber hatların neredeyse tamamını Türk Telekom elinde bulunduruyor. Türk Telekom 324 km fiber hattına karşılık Turkcell’in elinde 40 bin km hat bulunuyor. Vodafone’un ise neredeyse hiç hattı yok. Mevcut durumda Turkcell ve Vodafone BTK’nın belirlediği birim fiyat üzerinden rakip operatörün hattını kiralıyor. Buna karşı bir çözüm önerisi olarak daha önce Turkcell ve Vodafone ortak alt yapı şirketi kurmayı teklif etmişti. Dönemin Türk Telekom CEO’su Rami Arslan teklife “Bizim 5 odalı bir evimiz var. Birininki bir göz oda, diğeri evsiz. Şimdi inşa ettiğimiz eve kurulmak istiyorlar” sözleriyle karşı çıkarken, Arslan’ın ardından görevi devralan Paul Doany de benzer bir duruş sergileyerek “Ortak kullanıma açığız ancak ortak şirkete hayır” demişti. Gelinen noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) devreye girmesiyle sorun çözüldü. Şirketler önümüzdeki hafta bir araya gelerek fiber hatların ortak kullanımına dair anlaşmaya imza atacak. Türk Telekom Vodafone ile Turkcell de Türksat ile masaya oturacak. Anlaşma ile ortak alt yapı şirketi ihtimali tamamen ortadan kalkarken, BTK tarafından belirlenen sabit ücret ödeme dönemi de sona erdi. Anlaşma ile Vodafone sözleşme süresine göre Türk Telekom hatlarını indirimli olarak kullanabilecek. Sözleşme süresi uzadıkça indirim oranı artacak. Benzer uygulama Türksat ile Turkcell arasında da geçerli olacak.

10 MİLYAR CEPTE KALACAK

Anlaşmalarla birlikte mükerrer yatırımların önüne geçilecek. Türk Telekom’un ayrı, diğer operatörlerin birlikte yatırım yapması durumunda yaklaşık 10 milyar lira ilave maliyet çıkıyordu. Söz konusu anlaşmayla, 25 milyar lira yerine sadece 4 milyar lira yatırımla tüm Türkiye fibere geçecek.