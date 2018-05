Türkiye Gazetesi

On Numara ne zaman çekiliyor, On Numara saat kaçta çekiliyor, On Numara en çok çıkan sayılar ve On Numara sonuçları öğrenmek isteyenler haberimize bakabilir. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara şans oyununda sonuçlar bugün belli oluyor. On Numara çekilişine dâhil olmak isteyenler MPİ gişelerine giderek On Numara oynadı. On Numara çekilişine katılanlar, On Numara ne zaman çekiliyor, On Numara saat kaçta çekiliyor, On Numara sonuçları öğren gibi detayları araştırıyor. Öte yandan On Numara çekiliş sonuçlarına göre On Numara en çok çıkan sayılar da burada yer alıyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü tertiplenen On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Ankara'da MPİ tarafından noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi, www.millipiyango.gov.tr adresinde canlı olarak yayınlanıyor.

On Numara sonuçları için tıklayın



On Numara çekiliş sonuçlarında geçen hafta ne olmuştu?

Geçen hafta pazartesi günü devreden ve 319.162,93 TL ikramiyenin 823'üncü haftaya kaldığı On Numara çekilişinde heyeccan dorukta olacak. On Numara sonuçlarına göre geçen hafta 9 bilen 86 kişi, 2.474,70 TL ikramiyeyi cebine koymuştu. Bu hafta 10 bilecek olan geçen hafta devreden ikramiye ile birlikte büyük bir servetin sahibi olacak.

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

6, 7, 8, 9 ve 10 bilene ikramiye dağıtılan On Numara çekiliş sonuçları 21:05'ten itibaren çekilmeye başlanıyor. On Numara çekiliş sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

On Numara en çok ve en az çıkan sayılar

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.