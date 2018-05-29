Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 29 Mayıs çekiliş sonuçları, Milli Piyango tam liste, Milli Piyango sonuçları saat kaçta çekiliyor? gibi merak ettikleriniz burada. Milli Piyango İdaresi tarafından ayın her 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango sonuçlarının ne zaman, saat kaçta belli olacağı merak konusu oldu. 29 Mayıs Milli Piyango çekilişine dahil olanlar, ''Milli Piyango bilet sorgula, Milli Piyango tam liste, 29 Mayıs Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango saat kaçta çekiliyor'' gibi detayları araştırıyor. İşte 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi ile ilgili aradıklarınız.

9 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

29 Mayıs Milli Piyango sonuçları

29 Mayıs Milli Piyango çekilişi heyecan içerisinde bekleniyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, Milli Piyango tam listesine, aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girerek Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilşi bugün saat 17:00 itibarıyla başlayacak. büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 18:00'den itibaren belli olacak. Çekiliş sonuçları www.mpi.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri nasıl yapılıyor?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Bilet numarası yazan kısma biletinizde yer alan rakamları girmeniz yeterlidir. Bu işlemi yaptıktan sonra bileti sorgula ikonuna basıp; biletinize isabet eden ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.