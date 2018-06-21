Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Türkiye’nin en büyük beyaz et ve yumurta üreticilerinden Keskinoğlu konkordato ilan etti, sektörün sıkıntısı ayyuka çıktı. İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük firması arasında 136’ncı sırada olan, faaliyet gösterdiği Akhisar’daki toplam istihdamın yüzde 20’sini tek başına karşılayan, Keskinoğlu’nun yaşadığı duruma sebep olarak gösterdiği ‘nakit sıkışıklığı’ gerekçesi, sektörde maliyetlerin olağanüstü bir hızla arttığını gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri, neredeyse tamamı ithal olan yem fiyatlarının, artan döviz kuru sebebiyle zirve yapması üzerine zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı ülkelere beyaz et ihracatının yolunun açılmasıyla umutları artan sektör, iç pazar ve ihracat fiyatları maliyeti karşılamayınca zor duruma düştü. Bütün hayvan üreticilerinin olduğu gibi, tavuk üreticilerinin en büyük maliyet kalemi de yem. Türkiye’de tavuk üreticileri yem olarak büyük oranda yüzde 95’i ithal olan soya kullanıyor. Soya da ağırlıklı olarak ABD, Arjantin, Brezilya ve Kanada’dan ithal ediliyor. İhtiyaç 2 milyon tonu bulurken, Türkiye’deki üretim sadece 100-150 bin ton arasında değişiyor. Bir başka deyişle Türkiye’deki soya üretimi ihtiyacın ancak yüzde 6,9’unu karşılıyor.

PEKİ NEDEN EKMİYORUZ?

Son yıllarda yumurta üretimi yüzde 52, tavuk eti üretimi yüzde 175 arttı. Sektörün 8 milyar doları bulan yıllık cirosu, yapılan yatırımlarla büyüyor. Peki hızla büyüyen bu sektörde maliyeti indirmenin yolu ne? Sektör temsilcileri bu soruyu “Soya üretimini daha fazla teşvik etmek” diye cevaplıyor. Üreticiler “Türkiye’nin her bölgesi soya üretimi için uygun. Üreticiler için ikinci ürün fırsatı da olabilir. Ekstra maliyete gerek kalmadan üretilen bir ürün. Toprağı yormuyor, ekstra vitamin bırakıyor. Evet, devlet hektar başına destek veriyor ama bu teşvikler artırılmalı, alım garantisi getirilmeli, üreticiye soya ektiğinde daha fazla kazanacağı anlatılmalı.” görüşünü dile getiriyor.

ÜRETİCİ, ALIM GARANTİSİNİ İSTİYOR

Soya ithalatında son zamanlarda yaşanan sıkıntıların kanatlı sektörünün yem tedarikini riske attığını söyleyen üreticiler, devletin soyaya daha fazla teşvik vermesini talep ediyor. Soya üreticileri de TMO’dan 3 yıl alım garantisi istiyor. Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri ise soya üretiminin daha fazla teşviki ile hem yağ sıkıntısının biteceğini, hem yemde dışa bağımlılıktan kurtulacaklarını ifade ediyor. Soya bitkisinin Akdeniz, Ege ve Marmara’nın yanı sıra Karadeniz için uygun bir ürün olduğunu söyleye üreticiler “Ekilen soya kimsenin elinde kalmaz. Antep ve Adana gibi illerde organik soya üretiliyor. Organik olunca tonda en az 300 lira daha fazla kazandırır. Buğdaydan, çeltikten daha iyi kazandırır. Bir dönüm tarlaya 30 TL maliyetle 3 kilo ile 10 kilo arasında ürün ekilebilir. Gübre istemediği gibi kendinden sonra ekilecek hububata da azot sağlıyor, toprağı besliyor. Türkiye’nin her yerinde ekilebilir. 100 dönümü olana 25 bin lira destek veriliyor.” diyor.

YEMDE FİYATLAR HIZLI ARTIYOR

Sadece soya değil, bütün canlı hayvan yetiştiricilerinin derdi yem. Et ve Süt Kurumu (ESK) verilerine göre yem fiyatlarında yüzde 21’den yüzde 53’e varan artışlar gerçekleşti. Yonca fiyatı yüzde 21, besi yemi fiyatı 28, silajlık mısır yüzde 29, saman yüzde 38, korunga yüzde 53 artış gösterdi. Hayvan yetiştiricileri ise yeme muhtaç. Büyük ve küçükbaş hayvan üreticileri et ve süt veriminin yanı sıra hastalıktan korunmak için de yem kullanmak zorunda.