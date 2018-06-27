Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin,   AIIB'nin Türkiye'de finanse edeceği ilk proje olduğu belirtilerek, "Tuz Gölü  Doğalgaz Depolama Projesi, Türkiye'nin enerji güvenliğini arttırmaya yardımcı  olacak ve karbon yoğunluğunu azaltacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIIB Başkan Yardımcısı D.J.  Pandian, doğalgaz depolama kapasitesinin arttırılmasının Türkiye'nin enerji  stratejisinin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Pandian, projeye yaptıkları yatırımın Türkiye'deki gaz tüketicilerine  büyük faydalar sağlayacağını ifade ederek, aynı zamanda Türkiye hükümetiyle  kurulacak uzun dönemli ilişkilere de katkı sağlayacağını bildirdi.

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bugün düzenlenen  törenle söz konusu projeye sağlanan ve AIBB kaynağının da içinde yer aldığı  toplam 1,2 milyar dolarlık kredi paketi imza altına alındı.

 