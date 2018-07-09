Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), haziran ayı sonunda 63 oturumda 20 bin 973 yapının ihalesini gerçekleştirdi. Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak ihaleler ile bu rakam 23 bin 214’e ulaşacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiklerini söyledi. İstanbul’da son iki yılda 3 bin 853 konut sattıklarını belirten Turan “Bu sene içerisinde de yine İstanbul’da 2 bin 330 konutun ihalesini yaptık. Marmara Bölgesi’nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettik. Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptık. Temmuz ve ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız” dedi.



DOĞU’DAN YOĞUN TALEP

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, bu ihtiyacı karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladıklarını kaydetti. Ege’de özellikle İzmir ve Manisa’da yerel ve yatay mimari ile konut ürettiklerini anlatan TOKİ Başkanı Turan, söz konusu bölgede bu yıl 3 bin 547 adet evi ihale ettiklerini paylaştı. Turan, Ege Bölgesi ihalelerini “Afyonkarahisar 320 konut, Denizli 2 bin 525 konut, Manisa 234 konut ve İzmir 468 konut” olarak açıkladı. Turan, Karadeniz’de de 2 bin 250 konutun ihalesini yaptıklarının altını çizdi.