Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre kurumlar; nükleer enerji, bor madeni, sivil havacılık gibi alanlarda daha hızlı ilerleme için çalışmalarını hızlandıracak. Mükellefler, daha iyi işleyecek bir vergi sistemine kavuşacak. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinde Tapu daireleri etkin çalışacak. Helal gıdanın merkezi Türkiye olacak.

Tapu daireleri dönüşüme ışık tutacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Genel Müdürlük, tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılması, siciller üzerindeki değişikliklerin takibi, denetlenmesi, arşivlenerek korunmasını sağlayacak. Ülkenin kadastrosunun yapılması, değişikliklerin takip edilmesi, tapu planlarının yenilenmesi ve güncellenmesi, bunlara ilişkin denetim hizmetlerinin yürütülmesini de üstlenecek. 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek de genel müdürlüğün görev ve yetkileri arasında yer alıyor.

Vergi politikaları yük alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı; gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek kaliteli hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de; kanunlar gereğince tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basacak ve dağıtacak.

Bor madeninde etkinlik artacak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Buna göre BOREN; Türkiye’de ve dünyada bor teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamakla görevli olacak. Enstitü, Türkiye’nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için, politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturacak.

Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, bununla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek, uygulayacak. HAK, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek. Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirecek Kurum, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını da imzalayacak. Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulu; başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

TMSF’ye Külliye kamu bankalarına Maliye bakacak

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bazı kurum ve kuruluşların ilgili oldukları bakanlıklar belirlendi. Buna göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı ile; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile; Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Merkezi Finans ve İhale Birimi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.

Nükleerde daha aktif bir dönem

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için teknik çalışmaları yapmak, yaptırmak ve koordine etmek üzere çalışan TAEK; strateji önerilerini hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına sunacak. Kurum, bakanlığın uygun gördüğü öncelikli alanlarda; ekipman, malzeme ve yazılım dahil olmak üzere araştırma, geliştirme, teknoloji edinme, yenilik, tasarım, üretim, test ve yerlileştirme faaliyetlerine katılım sağlayacak teşvik ve destek sistemleri oluşturacak.

Sivil havacılıkta hızlı büyüme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Buna göre KGM; karayollarını yapacak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulunduracak, bakımını yaptıracak, onaracak, onarımını yaptıracak, işletecek, işlettirecek. SHGM ise; İstanbul ve Antalya temsilciliklerinden meydana gelecek. Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi amacıyla politikalar uygulayacak ve takip edecek.

Şans oyunlarına sıkı denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre idare; kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak.

