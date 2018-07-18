Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’de, cari açığın yükseldiği ve döviz kurlarının arttığı bir dönemde, turizm sektörü imdada yetişiyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; temmuz, ağustos ve eylül aylarında otellerde doluluk oranının yüzde 90-95 altına düşmesinin beklenmediği, ziyaretçi sayısı anlamında son 20 yılın en iyi turizm sezonunun yaşanacağı belirtildi. Turizm gelirleri incelendiğinde, 2014 yılında zirve yaparak 34,3 milyar dolara erişilmişti. 2015 ve 2016 yıllarında bölgede yaşanan olaylara bağlı olarak düşüş gösteren turizm gelirleri, 2017 itibariyle tekrar yükselmeye başladı. Bu yıl da otellere olan yoğun talep ve doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda, 32 milyar dolarlık bir turizm geliri bekleniyor. 2018 yılının ilk beş ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı, 11 milyon 462 bin kişi... Senenin tamamında ise 40 milyon turistin Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor.



CARİ AÇIĞI KAPATIR

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının hazırladığı raporda “Ülkeler için ihracat kadar önemli olan bu sektörün, cari açığı kapatmada ciddi etkisi bulunuyor. Turizmin aynı zamanda istihdam artırıcı ve uluslararası arenada tanınırlığını artırıcı özelliği var. Turizm tamamen ülkemizin kendi imkanları, ürünleri, varlıklarıyla hizmet üretiyor. Bu da turizm faaliyetleriyle ortaya çıkan kaynağın ülkemize katkısını, gücünü ve değerini artırıyor. Turizm alanında potansiyelimizi geliştirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz” denildi.

TURİZMDE HEDEF İLK 3

Türkiye, dünyada turizmde ilk 3’e girmek için çabalıyor. Bu hedefe ulaşmak için bir yandan turizm yatırım ve teşvikleri uygulamaya konuyor. Bir taraftan da turizm pazarı ve destinasyonları çeşitlendiriliyor. Türkiye’de turizm çeşitleri, bu kapsamda son yıllarda artıyor. Özellikle doğa-macera, gastronomi, kış, spor, kongre, sağlık-terminal, müze, kültür, inanç, kruvaziyer turizm çeşitleri, alternatif olarak göze çarpıyor. Son dönemde verilen en büyük teşvikler arasında uçaklara yakıt desteği bulunuyor. Türkiye’nin dünya turizm pastasından aldığı pay 2002’de yüzde 1,9 iken, bu oran 2017’de yüzde 2,8’e yükseldi. Bu yıl daha da artması bekleniyor.