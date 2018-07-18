Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörü, yükselen faizlerin ve artan inşaat maliyetlerinin kıskacında bir dönemden geçiyor. Buna rağmen Türkiye genelinde konut satışları, mayıs verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 oldu. Faize duyarlı yaklaşan kesimlerin, döviz, altın ve borsanın da çok oynak seyrettiği bu dönemde; cazip fiyatlarda bulunan konuta yöneleceği bekleniyor.

Sektör temsilcileri, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında yeni bir ivmelenme öngörüyor. Yıldırım Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım “Siyasi güven ve istikrarın sağlanmasıyla, 2018 yılının ikinci yarısında konut sektöründe beklentinin üzerine çıkılacak. Sektördeki son satış rakamları da yaşadığımız olumsuzluklara rağmen konut piyasasının canlılığını kaybetmediğini gösteriyor. Şehirlerimizdeki konut stokunun yenilenmesi ihtiyacı kentsel dönüşümde yeni fırsatlar oluştururken, nüfusun genç olması bu durumu tetikleyecek. Ancak bizce sektörümüz için en önemli etken, barınma ihtiyacının yanında, konut satın alımının vatandaşlarca en güvenli yatırım aracı olarak görülmesi” diye konuştu.

Firmalar 0,98 faizi sürdürüyor

Konut kredisi faiz oranları, bankalarda en düşük 1,25-1,30 seviyesine çıktı. Buna rağmen bazı firmalar, kendi bünyelerinde kampanya oranı olan 0,98 oranını devam ettiriyor. Demir İnşaat, tüm projelerinde yüzde 20 indirim ve yüzde 0,98 faiz oranını sürdürüyor. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Kampanyanın başladığı günden itibaren yatırımcılardan aldığımız talepler gücümüze güç kattı. Yükselen faizlere, artan maliyet baskısına rağmen, sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Yıl sonuna kadar farklı kampanyalarımızla bu dönemi dinamik tutacağız” dedi.