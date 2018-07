Türkiye Gazetesi

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde domates hasadı başladı. Manisa il genelinde ve çevre illerde domates ekiminin azaldığı belirtilirken, bu yıl hastalık ve dolu yağışları da domates verimini oldukça azalttı. Virüsün vurduğu domateste bu yıl fiyatlar yükselirken çiftçilerin de yüzü güldü. Pazara 1,2 liradan domates satıldığını belirten Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bu sene fiyatlar biraz pazarda uçuk da olsa biz üretici olarak 1,2 lira civarında İstanbul, İzmir, Mersin, Konya gibi yerlere sevkıyat başladı. Çiftçiyi memnun edecek para kazandıracak fiyatlar bunlar. Biz zaten 3 senedir bu domatesi maliyetine yetiştiriyorduk. Bu sene bir çok yerde hastalıktan dolayı domatesin hasar görmesi fiyatların bu seviyelerden olmasına sebep oldu. Bu sene fabrikalar da fiyatları düşürmeye çalışıyorlar ama fiyatlar düşmeyecek. Çiftçilerimiz mallarına sahip çıksın. Domates bu sene kıt. Yağışlardan dolayı ve bir virüs hastalığından dolayı bu fiyatların daha da yukarıya gideceğini umut ediyoruz. Geçen sene zarar eden çiftçinin bu sene alın terini almasından yanayız" dedi.



Geçtiğimiz yıllara göre pazarda 60 kuruşa satılan domatesin bu sene 1,2 lira olduğunu ancak tüketiciye 2 ila 3 lira civarında domates satıldığını söyleyen Başkan Altındağ, bu durumun hem üreticiyi hem de tüketiciyi üzdüğünü söyledi. Başkan Altındağ, "Geçen sene 60 kuruş pazara, 25 kuruş da salçalık, 35 kuruş da kurutmalık almıştı. Bu sene şu anda salçalıkların fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlar. 40 kuruş civarında salçalık domates satılıyor. Pazarda 1,2 lira, kurutmalık domateste ise 60-70 kuruş civarında bir fiyat oluştu. Bizim umudumuz daha yukarı tırmanacak. Bizim de pazarda duyduğumuz fiyatlar 2-3 lira arası. Tarladan çıkardığımız domatesi pazarda 1,2 lira civarında satıyoruz. Bunun ortası neresi. 6 ay, 1 yıl bunun peşinde koşturup 1,2 lira para kazanıyorsak, pazarda ertesi günü 3 lira oluyorsa bunun farkı bulunmalı. Biz esas hakkımızı istiyoruz. Eğer pazarda 3 liradan satıyorsak tarladan 2 liraya satmamız gerekiyor. Bizim 2 katımıza para kazanma dünyası yok. Domates kaç el değiştiriyor da tüketiciye ya da üretici mağdur oluyor? Bunların bir an önce önlenmesini istiyoruz. Aracı firmaların da tedbirli bir şekilde aldığı fiyatı, sattığı fiyatı belirleyecek kanunların çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Başkan Altındağ çiftçilerin mahsullerine sahip çıkması gerektiğini ve önümüzdeki günlerde domates fiyatlarında artışın yaşanabileceğini söyledi.



"Bu sene domates az"



Bu yıl domates üretiminin az olduğunu belirten domates üretici Cumali Şanlıyurt, "Her yıl 250 dönüm domates ekiyoruz. Bundan 3 yıldır hiç para kazanamıyoruz. Fabrikalar kendi aralarında anlaşma yapıyorlar çiftçinin yüzü gülmüyor. Bu sene hastalıktan dolayı domates ekimi az. Kimisi de tarlasını sürdü. Şu an bende 230 dönüm var. 130 dönümü hastalıklı. 100 dönümü de randımanlı. İstanbul, Antalya, Afyon hallerine 1,2 liradan gönderiyoruz. Fiyatlardan memnunuz. Salçalıklarda da 40 kuruş civarındaki fiyatlardan memnunuz. Hastalıktan dolayı komşu tarlalar da zarar gördü. Ama bu sene domates az. Bazıları doludan, bazıları hastalıktan, bazıları hastalıktan sıkıntılı bir yıl. Domateste sıkıntılı olmayan bir tarla kalmadı" dedi.