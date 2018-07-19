Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıklarının artırıldığı teklifle, bu statüde olan emekli doktorlara ek ödeme yapılması öngörülüyor. Teklife göre, uzman tabip ve uzman diş tabibi emeklilerine 17.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Bu durumdaki doktorların emekli maaşlarında bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişen oranda bir artış olacak. Ek ödemeler 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

Kamuda çalışan nitelikli doktorların, özel sektöre geçmelerini önlemek ve kamuda kalmalarını teşvik etmek için ek ücret ödemesi de olacak. Bu kapsamda, özellikli tıbbi işlemler için verilen döner sermaye payları, kanundaki oranlardan 5 kat fazla hesaplanarak ödenecek. Bu maddenin gerekçesi açıklanırken, beceri ve eğitim gereken dallarda çalışan hekimlerin teşvikinin amaçlandığı, bu tabiplerin ek ödeme tavanları esnetilerek motivasyonlarının artırılmasının amaçlandığı da ifade edildi. Ayrıca uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında verilmesini teşvik edilmesi için, uluslararası sağlık hizmetine görev alanlara; bu hizmetlerden elde gelirlerin yüzde 50’sine kadar ek ödeme yapılacak. Teklife göre, insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması getiriliyor. Yıpranma payı uygulamasından eczacılar da yararlanacak.

Üniversiteye de katkı verecekler

Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilme imkânı veriliyor. Bu kapsamda Bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluştaki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla protokol yapılacak. Bu kapsamdaki hizmetin bedeli, devletten aldığı maaşın yüzde 50’sini geçmeyecek.

Sağlık turizmi için şirket kurulacak

Uluslararası sağlık hizmetlerinde Türkiye’deki hizmetlerin tanıtımını yapmak, sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) şirketi kuruluyor. Başlangıç sermayesi 10 milyon lira olacak şirket, yurt dışında da sağlık kuruluşu da açıp, işletebilecek. USHAŞ hisseleri Hazine’ye ait olacak.

İllegal bahisle mücadele edilecek

Spor müsabakaları ile ilgili yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilmesi ve söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybının önlenmesi amacıyla şans oyunları ikramiye oranının brüt üst sınırı 59’dan 83’e çıkarılıyor. Bu düzenleme ile uluslararası sitelerde yasa dışı oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi hedefleniyor. Karar 1 Mart 2019’ta yürürlüğe girecek.