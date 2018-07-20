Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Fiat Chrysler Automobiles Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve CEO Cengiz Eroldu’nun yanı sıra, topluluğun yöneticileri, bayi ve tedarikçileri, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı. 450 bin adetlik kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından TOFAŞ, son iki yılda Türkiye otomotiv sanayisinin üretim rekortmeni oldu.

Ömer M. Koç “Tofaş, önemli atılımlarla büyümesini sürdürdü. Son yıllarda tarihî yatırımlar gerçekleştirdi ve rekorlar kırdı. Bugün en kuvvetli dönemini yaşıyor. Tofaş, FCA’in Avrupa’daki önemli üretim merkezlerinden oldu. Gelişmiş AR-GE merkezinin gücüyle, hem otomobil hem ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olarak; dış ticaret fazlası vererek ve dev istihdamla bir sanayi devine dönüştü” dedi.

John Elkann da “TOFAŞ, büyük zorluklarla mücadele edebilecek, kazandığı deneyimi uzun yıllar sürdürecek, büyümeye devam edecek tüm becerilere sahiptir. 2068 yılında ortaklığımızın 100 yıllık başarısını kutlayacağımıza eminim” diye konuştu.